Das neue System wurde in einer bestehenden Hallenstruktur errichtet und bietet aufgrund der speziellen Konfiguration eine hohe Lagerdichte und Flexibilität. Das OSR Shuttle Evo deckt verschiedene Anwendungsfälle innerhalb eines Systems ab. Es dient als Kommissionierlager zur Versorgung der Niederlassung mit Kleinteilen und zur Kommissionierung von Ersatzteilen für den Direktversand zu Endkunden. Weiters dient es als Puffer- und Sequenzierlager zur Versorgung der Eigenproduktion. Mithilfe des OSR Shuttle Evo können in der ersten Ausbaustufe knapp 16.000 Behälter mit den Maßen 600×400 mm gelagert werden.

An vier Pick-it-Easy-Flex-Arbeitsplätzen werden Kleinteile für Niederlassungen, Ersatzteile für Kunden sowie Montage-Kits für die Eigenproduktion kommissioniert. Die Montage-Kits für die Produktion werden nach der Zusammenstellung wieder in das OSR Shuttle Evo eingelagert. Bei Bedarf werden diese an einem Routenzugbahnhof sequenziert für den Weitertransport in die Produktion zur Verfügung gestellt. Durch die Umstellung auf das Ware-zur-Person-Prinzip konnte die Kommissionierleistung deutlich gesteigert werden.

„Die Stabilität und Systemleistung des Shuttle-Lagers ist überzeugend“, freut sich Branschädel. Auch war es für Knorr-Bremse wichtig, dass die Anlage ausreichend Kapazitäten zur weiteren Leistungssteigerung bietet. Dank des neuen Systems ist Knorr-Bremse in der Lage, Aufträge schneller und flexibler abwickeln zu können. Weitere mögliche Ausbaustufen des automatischen Kleinteilelagers erlauben in Zukunft zudem eine Kapazitäts- und Leistungssteigerung.