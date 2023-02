Die Ausweichstreckenkarte wurde in Abstimmung mit den zuständigen Verkehrsbehörden erarbeitet und bietet eine Hilfe für Lkw-Fahrer, die im Juli und August an Samstagen unterwegs sind. Denn auch in diesem Jahr gilt während dieser Monate in Deutschland an allen Samstagen (ab 03.07.2021 bis einschließlich 28.08.2021) für Solo-Lkw über 7,5 t hzG, Lkw mit Anhängern sowie Sattelzügen in der Zeit von 07:00 Uhr bis 20:00 Uhr ein zusätzliches Fahrverbot auf zahlreichen Autobahn- sowie einzelnen Bundesstraßenabschnitten.

Neu ist, dass die Karte anstelle einer gedruckten Landkarte erstmals in digitaler Form erscheint. Wie üblich sind auf der Karte die Fahrverbote laut Ferienreiseverordnung und die mit den zuständigen Straßenverkehrsbehörden abgestimmten Ausweichstrecken eingezeichnet. Sie ist als Vektorgrafik angelegt und damit beliebig skalierbar sowie für den Einsatz auf mobilen Endgeräten geeignet.