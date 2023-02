Die Einführung von Elektromobilität in der Baubranche hat ihre Herausforderungen. Das Hauptproblem liegt beim Ausbau der Ladeinfrastruktur, was auch bei Straßen-EVs ein Problem ist. Bei Baumaschinen besteht die zusätzliche Herausforderung, dass gerade diese Maschinen beim Aufbau oder bei der Wartung der Infrastruktur eingesetzt werden. Der Bagger ECR25 Electric und der Radlader L25 Electric von Volvo, die bereits in bestimmten Märkten erhältlich sind und noch in diesem Jahr in den USA vertrieben werden, setzen Lithium-Ionen-Batterien ein und können mit einer 220/240-Volt-Steckdose, wie sie auch viele größere Haushaltsgeräte nutzen, aufgeladen werden. Die Maschinen sind auch mit Schnellladeoptionen ausgestattet, mit denen sie innerhalb von ein paar Stunden fast vollständig aufgeladen werden können. Da es auf diesem Gebiet rasche Erfolge in der Forschung und Entwicklung gibt, könnten in naher Zukunft Optionen wie mobile Ladeeinrichtungen zum Aufladen in entlegenen Gebieten verfügbar sein.

Einerseits besteht das Problem des Aufladens, andererseits besteht das Problem, die Ladung zu halten. Bei Bauprojekten besteht üblicherweise Zeitdruck und Bauarbeiter arbeiten oft fast ununterbrochen. Das ist einer der Gründe, warum Volvo CE mit kleineren Maschinen begonnen hat. Kompakte Bagger und Radlader werden häufiger bei leichteren Anwendungen eingesetzt, wie bei Versorgungsunternehmen, beim Landschaftsbau und in der Landwirtschaft. Ihre Batterien speichern genug Energie für einen typischen Arbeitstag. Der nächste Schritt für die Branche werden mittelgroße und große Elektromaschinen sein. Fortschritte auf diesem Gebiet werden durch den 22 Tonnen schweren EC230 Elektrobagger-Prototyp illustriert.

Damit verbunden ist die Leistungsfähigkeit. Die Realität oder das Empfinden, dass Elektromaschinen nicht dieselbe Leistung wie ihre Diesel-Gegenstücke bringen, könnte den Einsatz von Elektromaschinen verzögern. Bei den Maschinen von Volvo CE gibt es in puncto Leistung keine Fragezeichen. Der Bagger ECR25 Electric und der Radlader L25 Electric haben fast die gleichen Leistungsdaten wie ihre dieselbetriebenen Entsprechungen. "Unsere Kunden werden keinen Unterschied in Bezug auf die Leistung zwischen den Elektromaschinen und den Dieselmodellen bemerken", sagt Lars Arnold, Elektromobilitäts-Produktmanager bei Volvo CE. "Tatsächlich genießen sie aufgrund des Fehlens eines Dieselmotors mehrere Vorteile mit den Elektromaschinen, zum Beispiel geringeren Lärm, weniger Maschinenvibrationen und keine Abgase."

Das Unternehmen Baltic Sands Inc., das sich auf umweltsensible Luxus-Bauvorhaben und Immobilien spezialisiert, hat in den letzten Monaten als Teil eines Pilotprojekts mit Volvo CE einen Elektrobagger und Elektro-Radlader bei Projekten in Südkalifornien eingesetzt.

"Meiner Meinung nach leisten sie in Bezug auf Produktivität dasselbe wie Dieselmaschinen. Das hat mich überrascht", sagt Jacques Marais, Director, Baltic Sands. "Sie unterstützen auch unsere umweltfreundliche und verantwortungsbewusste Ideologie. Wir denken gerne, dass wir dem evolutionären Schritt in diese Richtung voraus sind." Der South Coast Air Quality Management District, der auf eine lange Geschichte bei der Unterstützung von innovativen Lösungen zurückblickt, hat 2 Millionen US-Dollar in das Pilotprojekt investiert. "Das ist eine großartige Gelegenheit, Elektrobagger und Elektro-Radlader im praktischen Einsatz zu beobachten", meint Benoit. "Es ist auch eine Chance, die Ladesysteme weiterzuentwickeln. Dies sind alles wichtige Teile dieses Puzzles, um herauszufinden, wie diese Technologie eingesetzt werden kann."