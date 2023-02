Für Personen, die beim AMS Wien vorgemerkt sind und die bereits eine Einstellungszusage eines Transportunternehmens haben, können die Kosten folgender Ausbildungen vom AMS Wien übernommen werden. Lenkberechtigung Klasse C, Fahrqualifizierungsnachweis C95 und Führerscheinergänzung Klasse CE. Die individuelle Förderbarkeit ist mit einem AMS-Berater vor Ausbildungsbeginn mit der verbindlichen Einstellzusage eines Transportunternehmens und dem aktuellen Kostenvoranschlag einer Fahrschule zu klären. Träger des Programms sind die Inititative Friends on the Road, die Wirtschaftskammer Wien sowie das AMS. Die Schulungsteilnehmer sind während der Ausbildungsdauer finanziell durch das AMS Wien abgesichert. (Quelle: Wirtschaftskammer Österreich; Bundessparte Transport und Verkehr)