"24/7 Assistance verfolgt eine klare Strategie", erklärt Dirk Fröhlich, Geschäftsführer des ADAC Truckservice. "Wir sind wachstumsorientiert und wollen als Europa-Champion den Goldstandard in der Pannenhilfe und im Mobilitätsmanagement für Nutzfahrzeuge setzen. Der Name 24/7 Assistance spiegelt die DNA der Marke wider. Service rund um die Uhr, aus einer Hand und nach einheitlichen Standard, wo auch immer unsere Kunden sich befinden. Deshalb treiben wir gemeinsam den qualitativen Ausbau unserer europäischen Netzwerke voran und legen dabei den Fokus auf Internationalisierung, Spezialisierung, zukunftsfähige Technologien und effiziente Prozesse“, so Fröhlich.

"Die Anforderungen durch neue Antriebstechnologien und moderne Fahrzeugtechnik sind ebenso groß wie der Kundenwunsch nach zuverlässigen, effizienten Mobilitätslösungen aus einer Hand", ergänzt Jarno Bor, Geschäftsführer des Service 24 und bei 24/7 Assistance und verantwortlich für den Vertrieb. "Wir wollen in diesem Marktumfeld nicht nur wettbewerbsfähig bleiben, sondern mit der Kraft beider Marken die besten und effizientesten Servicenetze rund um die Mobilität von Nutzfahrzeugen weiterentwickeln. So werden wir attraktiver für Kunden und Partner", so Bor.

Die 24/7 Assistance wird das Produktportfolio der beiden Muttergesellschaften vereinen. Dazu gehören Pannenhilfe (Assistance) und Mobilitätsdienstleistungen sowie 1st Level Support für Transport und Logistik, Landtechnik und Industrie, die europaweite 24/7 Nothilfe für Lkw, Trailer, Busse, leichte Nutzfahrzeuge sowie landwirtschaftliche Fahrzeuge und Baumaschinen, Fahrzeugschutzbriefe und Mobilitätspakete sowie Prepaid-Zahlungslösungen und Zahlungssicherungslösungen für Fahrzeughersteller (OEM) und Flottenbetreiber. Darüber hinaus liegt der Fokus auf dem Ausbau bestehender Servicenetze zu einem flächendeckenden europäischen Mobilitätsmanagement nach Qualitätsgesichtspunkten.