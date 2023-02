Feldschlösschen-CEO Thomas Amstutz erklärt: „Diese 20 Elektrofahrzeuge von Renault Trucks sind ein echter Meilenstein für das Unternehmen Feldschlösschen auf dem Weg zur CO2-neutralen Logistik. Als führende Brauerei und Getränkedistributor der Schweiz stellen wir unsere Biere und Getränke umweltfreundlich her und liefern sie auch so an unsere Kunden aus.“

Bruno Blin, Präsident von Renault Trucks, fügt hinzu: „Renault Trucks investiert viel, um den Herausforderungen des Klimawandels zu begegnen. Ich bin stolz darauf, dass Kunden wie Feldschlösschen mit uns an Bord sind. Gemeinsam arbeiten wir daran, den nachhaltigen Transport zur Realität werden zu lassen.“