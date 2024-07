Als Teil des Elparts Sortiments bietet der Ersatzteilespezialist Herth+Buss eine Reihe an verschiedenen Starthilfekabeln an – nicht nur für Pkw, sondern auch für Nutzfahrzeuge. Die unterschiedlichen Modelle in den Kategorien Carboost/ Carstart und Truckboost/ Truckstart ermöglichen eine optimale Abdeckung für jeden Fahrzeugtyp.



Die Starthilfekabel sind mit verschiedenen Zangen ausgestattet, darunter Kunststoffzangen, Stahlblechzangen und hochwertige Gusszangen. Für schwer erreichbare Batterien sind auch abgewinkelte Zangen erhältlich, die das Anschließen an die Pole erleichtern.