Dank eines exklusiven Vertrags wird Prometeon erneut Danilo Petrucci „Petrux“ zur Dakar bringen. Dieses Mal wird er statt eines Motorrads den Truck mit der Nummer 608 des Italtrans Racing Team – Rally Division Truck fahren, abwechselnd mit dem Hauptfahrer Claudio Bellina, der an seiner 17. Dakar teilnimmt, und dem Navigator Marco Arnoletti. Die Anwesenheit Danilo Petruccis ist entscheidend: Er wurde 1990 in Terni geboren und wird als „Mann der vier Welten“ bezeichnet, da er als einziger Fahrer mindestens ein Rennen in den Wettbewerben MotoGP, MotoAmerica, Superbike und Dakar gewonnen hat. Dies wird seine zweite Teilnahme an der berühmtesten Rallye der Welt sein, nachdem er bei der Ausgabe 2022 mit einem Motorrad einen großartigen Etappensieg errang.