Bereits in den letzten zwei Jahren tourten die Bridgestone Trucks durch die gesamte DACH-Region sowie Dänemark und informierten Kundinnen und Kunden vor Ort über Premiumreifen und nachhaltige Mobilitätslösungen. Wie der Reifenhersteller via Pressemeldung mitteilte, wird die Roadshow in diesem Jahr mit einem neuen Truck fortgesetzt.

Laut Bridgestone bietet die Roadshow die Möglichkeit, Kundenwünsche direkt zu erfassen und gleichzeitig "umfassende Informationen über hochmoderne Premiumprodukte hautnah erlebbar zu machen". Die mobile Präsentationsfläche des Roadshowmobils wird Einblicke in Bridgestones Produktportfolio geben – von LKW- und Bus-Reifen für den Regional- und Fernverkehr bis hin zu Mobilitätslösungen für leichte Nutzfahrzeuge.