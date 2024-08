Mit der Einführung des Conti Eco der fünften Generation reduziert das Unternehmen gleichzeitig die Anzahl der Reifenlinien für den Güterverkehr. „Unser neuer Reifen baut auf den erfolgreichen Vorgängern Conti EcoPlus Gen3+ für den Fernverkehr und Conti EcoRegional Gen3+ für den Regionalverkehr auf. Der neue Conti Eco vereint somit die Eigenschaften von Conti EcoPlus und Conti EcoRegional und hebt diese auf ein neues Level“, gibt sich Hinnerk Kaiser, der die Entwicklung von LKW- und Busreifen bei Continental verantwortet, stolz.

Möglich wird dies durch einen optimierten Rollwiderstand bei gleichzeitig hoher Laufleistung – eigentlich zwei klassische Zielkonflikte in der Reifenentwicklung. „Wenn ein Reifen früher besonders leicht abrollte und somit weniger Antriebsenergie brauchte, konnte das zulasten von Robustheit und Lebensdauer gehen“, erklärt Kaiser. Jetzt hat man sich bei Continental auf laufleistungsneutrale Maßnahmen zur Verbesserung des Rollwiderstands in allen Komponenten konzentriert – in der Karkassenkonstruktion, an den Laufflächen sowie beim Design der Gesamtkontur und des Profils.

Die Laufflächen in Zwei-Lagen-Konstruktion (cap-base) mit innovativen Mischungen führen zu einer hohen Laufleistung und großer Robustheit bei gleichzeitig optimiertem Rollwiderstand. „Bei der Entwicklung der Laufflächenmischung war es darüber hinaus wichtig, sowohl den Einsatz auf der Langstrecke als auch im Regionalbereich im Fokus zu behalten“, so Kaiser weiter.