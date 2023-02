Seit der Jahrtausendwende setzt die bei Durmersheim ansässige Spedition Roos auf maßgeschneiderten Reifenservice von Michelin. Der Spezialist für internationale Transporte renommierter Chemiekonzerne verfügte zu Beginn der Kooperation über sieben Lkw, heute umfasst der Fuhrpark 260 Sattelzugmaschinen, sowie mehrere hundert Tanksattel-Auflieger, Tankcontainer und Containerchassis. Alle Fahrzeuge der Roos-Flotte fahren auf langlebigen und kraftstoffsparenden Reifen von Michelin. Die Sattelzugmaschinen sind mit der Dimension 315/70 R 22.5 und die Auflieger mit der Dimension 385/65 R 22.5 ausgestattet. Innerhalb von zwei Jahrzehnten hat die Tankzugflotte über 610 Millionen Kilometern auf Reifen von Michelin zurückgelegt.

Von Anfang an beschränkte sich die Zusammenarbeit von Spediteur und Reifenhersteller dabei nicht auf das Reifengeschäft, sondern umfasste auch über die Laufzeit gültige Kilometerverträge mit transparenten Pauschalpreisen – zu dieser Zeit ein absolutes Novum in der Branche. „Die langjährige Kooperation mit der Spedition Roos ist ein hervorragendes Beispiel, wie Michelin enge und vertrauensvolle Geschäftsbeziehungen lebt“, sagt Albrecht von Leonhardi, Commercial Director Michelin Services & Solutions D-A-CH. „Die Geschäftsführung des Spezialisten für Chemietransporte setzte als eines der ersten Unternehmen auf monatliche, konstante Raten auf Grundlage vorab festgelegter Kilometerpreise. Der große Vorteil: Statt zyklischer, großer Investitionen in neue Reifen konnte das Unternehmen die Kosten langfristig und transparent im Wartungsbudget einplanen“, so von Leonhardi weiter.

„Für unser europaweites Transportgeschäft sind die enge Partnerschaft mit Michelin und der umfassende Reifenservice eine spürbare Erleichterung bei den täglichen Arbeitsabläufen“, betont Vito Bentivegna, Geschäftsführer und Inhaber der Firma Roos. „Transparent kalkulierbare Kosten und konstante Raten helfen enorm bei der Budgetplanung, dazu kommt eine maßgeschneiderte Beratung von den Michelin Fachleuten.“