Um einen nachhaltigen Schaden von der österreichischen Wirtschaft abzuwenden, müssten die Ressourcen aller Beteiligten nun rasch gebündelt und die Einführung des Systems auf Mitte 2025 verschoben werden. Es dürfe nicht passieren, dass das Finanzministerium ein unausgereiftes System freischaltet, das der Wirtschaft nur Probleme bringt, warnen die betroffenen Unternehmen unisono.



Beatrix Grobbauer, Head of Customs & Foreign-Tade bei Robert Bosch AG, müsse im Falle des Falles das gesamte Exportaufkommen über einen anderen Mitgliedstaat, in diesem Falle Deutschland, abwickeln. Karl Hannl, Referent Zoll im Zentralverband Spedition & Logistik, hat sowohl Kollegen in der Logistik als auch Kunden der Logistikunternehmen interviewt. Dabei seien folgende zwei Kernaussagen wiederkehrend gewesen, wie es in der Meldung heißt:

"Werden die Wirtschaftsbeteiligten gezwungen, AES mit 15. Februar 2025 zu starten, ist der Mitarbeiterstab an Fachpersonal zu verdoppeln. Diese Fachkräfte sind nicht vorhanden. Selbst wenn sie vorhanden wären, müsste man sich nach erfolgreicher Implementierung der Software von diesen Mitarbeitern wieder verabschieden."



"Eine nicht funktionsfähige Software führt zu Fallback-Abwicklungen, die die Supply Chain nachhaltig stören. Verzögerungen des Warenversands um mehr als 48 Stunden seien die logische Konsequenz."