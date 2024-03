Der SAF TrailerMaster liefert rechtzeitig Informationen bei einer Zustandsveränderung im Trailer, sodass Pannen und Ausfälle vermieden werden können. „Das verbessert das Wartungsmanagement für die gesamte Flotte. Zeit und Kosten spart außerdem der praktische Wartungsplaner. Hier findet man seinen gesamten Fuhrpark auf einen Blick und wird darüber informiert, wenn ein wichtiger Termin am Trailer ansteht“, erläutert Oliver Beierlorzer, Director Sales OE & Fleets DACH+HU. Damit können Flottenmanager Werkstatttermine sowie Stillstandzeiten besser und schon im Voraus planen. Alle Dokumente zu den Wartungsaktionen können zentral verwaltet und in andere Systeme exportiert werden. Auswertungen anhand festgelegter Kriterien zeigen eventuelle Verbesserungspotenziale bei Wartungsabläufen in einzelnen Niederlassungen auf. Ist im Alltag zuverlässige Unterstützung für unterwegs gefragt, kommt die Driver App zum Einsatz. Die mobile Anwendung vernetzt Fahrer, Fahrzeug sowie Trailer miteinander: Bei einer Panne ermöglicht sie zum Beispiel schnelle Diagnosen und leitet Schadensmeldungen an Flottenmanager und Werkstätten weiter. Über die digitale Abfahrtskontrolle dokumentiert der Fahrer via Checkliste und Foto-Upload Mängel am Fahrzeug. Push-Benachrichtigungen informieren ihn zusätzlich über aktuelle Begebenheiten am Trailer.