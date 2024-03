Dieses wird die Landschaft der leichten Nutzfahrzeuge mit unübertroffenen Datendiensten für vernetzte Fahrzeuge verändern. Als Teil des Kaufs von leichten Nutzfahrzeugen ab dem Modelljahr 2024 wird Mobilisights den Betreibern von Leasing-, Miet- und gewerblichen Flotten über ein transparentes Abonnement-Modell bis zu vier Jahre lang ein integriertes Fleet Management Data Pack anbieten, das bereits im Fahrzeugpreis enthalten ist. Mobilisights bietet damit ein überzeugendes Angebot mit Mehrwert für das Flottenmanagement. Es ermöglicht einzigartigen Zugang zu den nahezu in Echtzeit vernetzten Fahrzeugdaten von Fahrzeugen der Stellantis Marken über eine vielseitige, leistungsstarke Programmierschnittstelle (API). Umfassende Daten, die einfache Integration mit Telematikdienst-Anbietern, keine versteckten Kosten für Zusatzgeräte von Drittanbietern und die Bequemlichkeit einer sofortigen, problemlosen Aktivierung für einen schnellen Einsatz – die Flottenkunden werden die Vorteile zu schätzen wissen. „Durch die Zusammenarbeit mit Stellantis Pro One tragen wir dazu bei, die Effizienz, Sicherheit und Nachhaltigkeit gewerblicher Flotten, einschließlich solcher mit Elektrofahrzeugen, zu verbessern. Das unterstützt das Engagement von Stellantis Pro One für vernetzte Dienste für Geschäftskunden“, sagte Sanjiv GHATE, CEO von Mobilisights.