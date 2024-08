In einer aktuellen Pressemitteilung gab Volkswagen Nutzfahrzeuge bekannt, dass ab jetzt ein vollelektrischer VW-Bulli am Salzburg Airport W. A. Mozart im Dienst ist. Mitte August wurde der VW ID. Buzz durch Porsche Austria Geschäftsführer Wilfried Weitgasser an die Flughafen-Geschäftsführerin Bettina Ganghofer offiziell übergeben. Die nächsten zwölf Monate soll dieser unter anderem als VIP-Shuttle sowie für Praxiseinsätze am Flughafenvorfeld und außerhalb eingesetzt werden und zum Beispiel die Kombination aus Kurzstrecken und Wartezeiten beim Shuttle-Einsatz effizient und CO2-neutral gestalten.



„Mir bereitet es viel Freude, mit unserem langjährigen Partner zukunftsweisende Projekte umzusetzen. Wir profitieren alle davon, die Porsche Austria, der Salzburger Flughafen und seine Gäste. Jede noch so kleine Initiative zur nachhaltigen Transformation ist wichtig und innovative Mobilitätslösungen sind ein unverzichtbarer Bestandteil auf unserem Weg zur CO2-Neutralität bis 2040," kommentierte Bettina Ganghofer, Geschäftsführerin des Salzburger Flughafens.