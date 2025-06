Das Backend von SMART/LAB übernimmt die Verwaltung von Nutzungsgruppen, Ladevorgängen, Tarifen sowie die gesetzeskonforme Abrechnung der Ladevorgänge von Elektrofahrzeugen. Das Lastmanagement vCharM von Vector sorgt für eine netzverträgliche Steuerung des Ladens. Die verfügbare Energie wird dynamisch verteilt, sodass Lastspitzen vermieden und bestehende Netzanschlüsse optimal genutzt werden können.

Durch die enge technische Abstimmung beider Systeme entfallen zusätzliche Integrationsschritte. Die Komplettlösung ist auf Skalierbarkeit ausgelegt und eignet sich sowohl für kleinere Installationen als auch für große Ladeeinrichtungen mit mehreren hundert Ladepunkten. Das ermöglicht Betreibenden eine zuverlässige sowie erweiterbare Infrastruktur.

„Mit Vector haben wir einen Partner an unserer Seite, dessen Lösung sich technisch nahtlos in unsere Systemlandschaft einfügt. So können unsere Kundinnen und Kunden das Lade- und Lastmanagement bedenkenlos und ohne zusätzliche Integrationshürden nutzen. Das macht den Betrieb von Ladeinfrastruktur wirtschaftlicher und komfortabler“, so Jasper Ewers, Teamleitung Produktmanagement bei SMART/LAB.