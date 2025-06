Unabhängig vom Weltrekord plante Mercedes-Benz Trucks noch ca. 30 Kilometer auf öffentlichen Straßen mit dem eActros 600 rückwärtsfahren. Der Zieleinlauf soll im Global Parts Center von Daimler Truck in Halberstadt, ebenfalls in Sachsen-Anhalt, erfolgen. Der neue Standort wird am 10. Juli offiziell eröffnet. Er übernimmt ab diesem Jahr stufenweise die weltweite Ersatzteilversorgung von Mercedes-Benz Trucks.

Marco Hellgrewe (50) aus der Nähe von Berlin, Offizier bei der Bundeswehr und Lkw-Enthusiast, gab den Anstoß für den vollelektrischen Rekordversuch und hat den Rekord auch selbst mit dem eActros 600 eingefahren.

Hellgrewe stellte seinen ersten Rückwärts-Rekord im Jahr 2008 auf. Damals legte er eine Strecke von 64 Kilometern mit einem Diesel-Lkw zurück. Hellgrewe will auch bei der Rückwärtsfahrt nach Halberstadt am Steuer des eActros 600 sitzen. Die Fahrt beginnt nach einer Erholungspause für ihn und findet unter Polizeigeleit statt.