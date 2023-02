Bleibt man beim Stichwort „Digitale Vignette“, dann zeigt sich aufgrund der Asfinag-Erfahrungen, dass es durchaus offene Fragen geben kann, die etwa den kommenden Urlaub betreffen, den man mit dem Auto antreten will. Die diesbezüglichen Kontakte mit dem Servicecenter stiegen dann rasant an – gerade wenn sie von Privatkunden an Wochenenden und in den Randzeiten kamen. Jährlich werden mehr als 600.000 Kundenanfragen in sieben verschiedenen Sprachen rund um die Uhr und sieben Tage die Woche bearbeitet, sowohl telefonisch als auch digital, teilt die Asfinag mit. Zudem wurde im Kundenmanagement der Asfinag zuletzt mit über 50 verschiedenen Programmen gearbeitet, was unweigerlich zu zeitaufwendigen Medienbrüchen führte. Eine Änderung musste her.