Das Hôtel de Logistique Urbain in Lyon, ein Zentrum, das sich der Verwaltung des innerstädtischen Warenvertriebs widmet, wird Ende März 2024 eröffnet. Das ULH in Lyon wird eine Reihe von Transport- und Logistikspezialisten beherbergen, darunter auch Renault Trucks. Das Zentrum wird für den französischen Hersteller als zentraler Knotenpunkt fungieren, an dem die Waren entladen und sortiert werden. Anschließend werden diese in emissionsarme Fahrzeuge umgeladen, für eine kohlenstoffarme Zustellung, die auf die städtischen Gegebenheiten zugeschnitten ist.