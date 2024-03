In der vollelektrischen SUV-Flotte des Kunden tragen die Kühlsysteme der NORMA Group durch ein maßgeschneidertes Design dazu bei, Gewicht zu sparen und die Fahrzeugeffizienz zu verbessern. Rund 700.000 Fahrzeuge sollen bis 2030 im Rahmen dieses Auftrags ausgestattet werden. Ab Mitte 2024 werden Kühlwassersysteme für die Leistungselektronik in Fahrzeuge einer neuen vollelektrischen Plattform des Kunden installiert. Die Plattform umfasst vier Modelle, die von Sommer 2024 bis 2026 sukzessive auf den Markt kommen. Der indische Automarkt ist der drittgrößte Fahrzeugmarkt der Welt. Aktuelle Markttrends sind die Elektrifizierung und der steigende SUV-Anteil. Mit seinem Elektro-SUV-Portfolio bedient der Kunde die wachsende Nachfrage nach robusten Elektrofahrzeugen in Indien.