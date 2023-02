Die italienischen Verbände Faib, Fegica und Anisa haben Pressemeldungen zufolge einen Autobahn-Tankstellenstreik vom 13. Dezember 2022 (ab 22 Uhr) bis 16. Dezember 2022 (bis 22 Uhr) ausgerufen. Das berichtet die WKÖ in einer aktuellen Aussendung.

Grund des Protests, so ist einzelnen Meldungen zu entnehmen, sei die Bekanntgabe eines Entwurfs für einen interministeriellen Erlass, der „[…] erneut ein System der Einhebung von Lizenzgebühren vorschlägt“. D.h. es geht um die Standortmiete der Tankstellen-Konzessionäre, der diesbezügliche Erlass enthalte keine Regulierungsreform, die eine Erholung der Wirtschaft ermöglichen könnte. Dies verstoße gegen die Branchenvorschriften.

Wer also plant, in diesen 72 Stunden in Italien Transporte durchzuführen, sollte dies bei der Tourenplanung entsprechend berücksichtigen und im Lkw ausreichend Sprit mitführen.