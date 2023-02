Tatsächlich sind die Tankstellenpreise in Italien in letzter Zeit stark gestiegen. Im März 2022 wurden sie noch von der Regierung Draghi gesenkt, das führte zu einem Rückgang der Tankstellenpreise. Allerdings wurde die Verbrauchssteuer von Meloni gerade zum Jahreswechsel angehoben. Dies gefiel den Verbrauchern nicht, und die italienische Regierung kündigte daraufhin an, die Situation in Bezug auf die Vermarktung und den Verkauf von Kraftstoffen zu untersuchen. Es wurden Kontrollen an den Tankstellen angekündigt und das genannte Dekret eingeführt.



Wie auch im Dezember 2022 gilt: Wer plant, in diesen 48 Stunden in Italien Transporte durchzuführen, sollte dies bei der Tourenplanung entsprechend berücksichtigen und im Lkw ausreichend Sprit mitführen. Mehr zum Thema in dieser Quelle (ital.).

UPDATE: Der Tankstellenstreik in Italien wurde nach einem Tag vorzeitig beendet

➔ Ihnen gefällt dieser Artikel? Dann melden Sie sich doch gleich hier kostenlos an für unseren Newsletter!