Die Reiseroute der „ContiEuropeanRoadshow“ wird auch 2024 viele spannende Geschichten und Begegnungen bereithalten, so viel ist sicher. Nach Ostern stehen Spanien und Portugal auf dem Programm, im Mai geht es dann weiter nach Italien, Österreich und in die Schweiz. Im Juni folgen Frankreich, Tschechien und die Slowakei, bevor der Showtruck vom 11. bis zum 14. Juli erneut beim ADAC Truck-Grand-Prix am Nürburgring Station machen wird. Im Herbst steuert die Roadshow dann Südosteuropa mit Rumänien, Ungarn, Bulgarien, Bosnien und Herzegowina, Kroatien, Serbien und Slowenien an. Außerdem ist die „ContiEuropeanRoadshow“ auf den beiden großen deutschen Branchenmessen zu erleben – auf der Automechanika vom 10. bis zum 14. September in Frankfurt a. M. und vom 17. bis zum 22. September auf der IAA Transportation in Hannover.