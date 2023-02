Abseits der Straße: Der Tandem-Segmentmulden-Kippanhänger TP 22

Mit dem ersten Offroad-Kippanhänger hat Schwarzmüller eine Lücke im Portfolio geschlossen. Durch sein breites Einsatzfeld wird dieser Fahrzeugtyp immer beliebter. Bei Schwarzmüller ist der Anhänger mit einer Zentralachs-Stahlrahmen-Schweißkonstruktion in gewichtsoptimierter Bauweise ausgeführt. Die 6/6 mm

Stahlsegmentmulde wird aus Hardox gefertigt und hat ein Fassungsvermögen von rund 13,5 m³. Die außen liegende Sonder-Rückwand ist für eine extra hohe Öffnung gebaut, sie lässt sich hydraulisch öffnen und schließen. Der TP22 ist mit Pendelachsaggregat samt Trommelbremsen und mit einer Bereifung von 650/55 R 26,5 ausgestattet.Auf dem Freigelände der Mawev Show zeigt er hinter einem Mercedes-Benz Unimog als Zugmaschine, was er in der Praxis kann.

Foto: Schwarzmüller