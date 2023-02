Seit wenigen Wochen sind die ersten 13 neuen Volvo FM 430 6x2 der Österreichischen Post AG im täglichen Einsatz, und zu tun haben sie mehr als genug. Mit 160 Hängerzügen und 370 Lenkern deckt man momentan einen Teil der anfallenden Transporte in Eigenregie ab, dazu kommen die 73 neuen. „Hand in Hand wird sich die Zahl unserer eigenen Hängerzüge damit auf 300 erhöhen“, gibt Peter Umundum, Vorstand Paket & Logistik bei der Österreichischen Post, einen Ausblick in die Zukunft.



Pro Jahr werden die Fahrzeuge je nach Einsatzprofil im Vorlauf, Hauptlauf oder Nachlauf zwischen 100.000 und 120.000 Kilometer zurücklegen“, erklärt Thomas Fellner, Leiter Transportlogistik National der Österreichischen Post AG. Die angestrebte Nutzungsdauer liegt bei acht Jahren. Großen Wert legt der Post-Manager auf einen flächendeckenden Einsatz der neuen Fahrzeuge. „Nur so können wir binnen kürzester Zeit möglichst viele Erfahrungen mit der für uns neuen Lkw-Marke sammeln.“