Der neue Mann an der Spitze der Transportersparte von Mercedes-Benz Österreich bringt 20 Jahre Erfahrung in der deutschen und internationalen Automobilindustrie auf Hersteller- und Händlerseite mit. Zuletzt war Michael Jopp für Mercedes-Benz als Vice President Sales und Marketing in Malaysia und Südostasien tätig (2019-2022), davor in dieser Funktion in Indien (2016-2019).

„Es ist eine spannende Aufgabe und ich freue mich, den erfolgreichen Weg von Mercedes-Benz in Österreich weiterzuführen. Als Premium-Anbieter von zukunftsorientierten Transportlösungen versorgen wir gewerbliche wie private Kund:innen mit fantastischen Produkten und folgen dabei konsequent unserer Strategie, mit den begehrenswertesten Transportern auch in Österreich die Führungsposition bei der Elektromobilität einzunehmen“, so der neue Leiter des Mercedes Van-Segments in Österreich.

Er folgt auf Markus Berben-Gasteiger, der von 2016 bis 2022 als Managing Director Sales & Marketing Van bei Mercedes-Benz Österreich verantwortete und das Unternehmen Ende 2022 verlassen hat. Jopp profitiert von seiner breiten Erfahrung in den Bereichen Vertriebsmanagement, Produktmanagement, Marketing, Vertrieb sowie General Management und seiner umfangreichen Erfahrung in der Führung unterschiedlicher Teams auf internationaler Ebene.