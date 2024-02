Seine Karriere bei Mercedes-Benz Österreich startete im Bereich Digitalmarketing, ab 2011 als Produkt Manager und ab 2014 als Gebietsleiter im Vertrieb bei Mercedes-Benz Cars. Seit 2016 ist der 40-jährige Oberösterreicher in der Sparte Vans tätig. Als neuer Director Customer Services Vans setzt Michael Wahl Schwerpunkte bei der kontinuierlichen Verbesserung und Optimierung der Kundenerfahrung an allen Touchpoints, offline wie online. In seiner Funktion berichtet er an Mercedes-Benz Österreich Vans Managing Director Michael Jopp. Er folgt damit Wolfgang Bayer, der in die Retailorganisation wechselt.