Die derzeitige Covid-19-Situation sowie die damit zusammenhängenden Restriktionen und die viel zu kurzfristigen Verordnungen sind neben den allgemeinen Auswirkungen auf die Wirtschaft und die Industrie die Faktoren, die eine Abhaltung der Mawev-Show 2022 zur Zufriedenheit der Aussteller und Besucher nicht möglich machen. Daher wurde in einer Sitzung mit dem Vorstand des Mawev-Verbandes gemeinsam beschlossen, die 11. Mawev-Show auf den 10. bis 13. April 2024 zu verschieben.

„Nach Bewertung der aktuellen Lage in den Gremien des Mawev und Abstimmung mit den Verantwortlichen der MCG sind wir zu dem Entschluss gekommen, die 11. Mawev Show auf April 2024 zu verschieben. Dieser neue Termin wurde so gewählt, um ein hohes Maß an Planungssicherheit für alle Beteiligten an dieser für Österreich sehr wichtigen Veranstaltung zu gewährleisten“, so Ing. Mag. Gerhard Egger, Obmann des Mawev-Verbands.