Über die MAN Charge&Go Ladekarte ist das Laden an mehr als 15.000 weiteren Ladepunkten europaweit möglich. Nutzer authentifizieren sich direkt an der Ladesäule – der Bezahlvorgang läuft automatisiert im Hintergrund ab. Dabei wurde der Dienst so konzipiert, dass auch gemischte Flotten problemlos integriert werden können.

Am Monatsende erhalten Unternehmen eine konsolidierte und transparente Rechnung über sämtliche Ladevorgänge ihrer Fahrzeuge. Der Service nutzt dabei das Partnernetz von TRATON Charging Solutions, was den Zugang zu attraktiven Konditionen sichert.