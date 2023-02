Die Älteren unter den Lesern werden sich vielleicht noch an den Slogan eines alten Werbespots erinnern, der Ende der Siebziger, Anfang der Achtziger in Radio und TV auf und ab lief: »Magirus Deutz – tonnenweise Verlässlichkeit«. Und irgendwo im Spot war dann auch die Rede von der Großglockner-Hochalpenstraße. Ja, all diese Herausforderungen mussten die Brummis der damaligen Tage mit ihren vielen PS meistern, und der Berichterstatter erinnert sich noch gut, wie froh er war, 1978 auf den Glockner radelnd, auf dem Weg zum Hochtor von einem Lkw überholt worden zu sein, um sich in weiterer Folge hinten drangehängt zu haben. Die Geschwindigkeit hat gepasst, keine Gefahr beim Bergaufrollen. Heute wäre so etwas nicht mehr möglich.



Diese Nutzfahrzeuge sind Geschichte, die technische Weiterentwicklung schritt rasend voran. Nachdem aus sattsam bekannten Gründen der Termin 2020 ausfiel, veranstalten nun zum bereits fünften Mal die OÖ. Lkw-Enthusiasten am 10. September 2022 das Nutzfahrzeug-Veteranentreffen beim Rasthof Landzeit in St. Valentin direkt an der A1. Man will den alten Maschinen huldigen. So gibt es nach fünf Jahren eine spannende Vielfalt an Marken und Typen zu bestaunen. Die Veranstalter sind der Meinung, dass wieder Zeit ist, um mit Freunden und Bekannten fachzusimpeln. Bei dieser besonderen Oldtimerveranstaltung treffen sich Lkw und Busse aus den 50ern bis hin zu den 90ern des vergangenen Jahrhunderts nicht nur aus Österreich, sondern auch aus Deutschland, den Niederlanden und der Schweiz. Da keine Ausfahrt geplant ist, stehen die Fahrzeuge den ganzen Tag lang zur Ansicht zur Verfügung. Nähere Infos dazu bei Bert Schinko Tel. 0680/3015846.