Ab 1. Jänner 2023 gelten in Deutschland voraussichtlich folgende Lkw-Mautsätze für Fahrzeuge und Fahrzeugkombinationen im Sinne der Mautgesetzgebung (Quelle: BGL, Angaben ohne Gewähr). Besonders stark erhöhen sich die Tarife für ältere Fahrzeuge der Abgasklassen Euro 5 und frühere. Am wenigsten stark betroffen sind Euro-6-Fahrzeuge: Hier beträgt die Mauterhöhung für schwere Lkw mit vier Achsen und mehr, also etwa Sattelzugkombinationen, die üblicherweise im Fernverkehr zum Einsatz kommen, nur 3,8 Prozent bzw. 0,7 Cent pro Kilometer.