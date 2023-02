Auf dem knapp 750 Quadratmeter großen Iveco-Messestand 710/15 im Freigelände F7 sind sechs Nutzfahrzeuge zu sehen. Weitere Iveco-Fahrzeuge sind auf den Messeständen diverser Aufbauhersteller und auf der Truck in Action Show (VAK) zu besichtigen.



Da ist zunächst der Iveco X-WAY mit Dreiseitenkipper und Ladekran für den kommunalen Einsatz. Das Exponat ist ein 4-x-2-Fahrgestell mit 20 Tonnen technisch zulässigem Gesamtgewicht, 3.800 Millimetern Radstand, AD-(Active Day)-Normalfahrerhaus und Dreiseitenkipper samt Ladekran der 12-Metertonnen-Klasse hinter dem Fahrerhaus. Die für den Winterdiensteinsatz erforderliche Kommunalhydraulik inklusive Anbauplatte und Winterdienstbeleuchtung sind optional auf Kundenwunsch werkseitig bestellbar. Ein weiterer X-WAY ist der Abrollkipper mit Ladekran, ebenfalls für den kommunalen Einsatz: technisch zulässiges Gesamtgewicht von 28 Tonnen, Radstand 4.800 Millimeter und ein 480 PS starker Cursor-11-Motor.



Der S-WAY CNG Frontlader Abfallsammler wird auch vorgestellt werden, als die umweltfreundliche Lösung der kommerziellen und industriellen Entsorgung. Für die professionelle Abfallbeseitigung auf asphaltiertem Terrain wird ein ein umweltfreundliches mit CNG betriebenes und vollluftgefedertes 6-x-2-Fahrgestell mit einem AD-Normalfahrerhaus und 26 Tonnen technisch zulässigem Gesamtgewicht zu sehen sein. Der 400 PS starke Gasmotor nach Euro-VI-Norm ist Bio-CNG ready. Durch den Einsatz von Bio-CNG, das inzwischen in Deutschland großflächig und preisstabil verfügbar ist, ist das Fahrzeug nahezu CO 2 -neutral unterwegs.



Für den kommunalen Winterdienst zeigt Iveco einen Eurocargo mit Normalkabine und einem 4.200 Millimeter langen Dreiseitenkipper. Die ausgestellte 4-x-4-Variante hat ein technisch zulässiges Gesamtgewicht von 15 Tonnen, verfügt über einen 280 PS starken Motor und hat einen Radstand von 3.240 Millimetern. Zwei Quersperren an Vorder- und Hinterachse und ein Mittendifferenzial sowie das automatisierte Schaltgetriebe sorgen für zuverlässigen und komfortablen Vortrieb in allen Witterungssituationen. Für den Winterdiensteinsatz ist eine Zweikreiskommunalhydraulik nach DIN EN 15431 mit Schneepflug-Entlastungssteuerung und Streuautomatenbetätigung sowie eine Frontanbauplatte verbaut. Ein weiterer Dreiseitenkipper ist der Daily, der im Sommer als Sinkkastenreiniger eingesetzt werden kann. Es gibt ihn auch als Instandhaltungsfahrzeug (von Verkehrszeichen- über Fassaden- bis hin zu Grünanlagen-Instandhaltung), ein leichtes Fahrzeug, mit der Führerscheinklasse B fahrbar.