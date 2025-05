Ausbau : IONITY erhält Rekordfinanzierung für den Ausbau kritischer Ladeinfrastruktur in Europa

Mit 450 Millionen Euro an grünen Darlehen – und einer Option auf bis zu 600 Millionen Euro – verzeichnet IONITY die bislang größte Kredittransaktion im europäischen Ladeinfrastrukturmarkt. Die Investition stärkt das Vertrauen in IONITY als führende Marke der E-Mobilitätswende. Ziel ist der flächendeckende Ausbau von ultraschnellen Ladepunkten entlang von Autobahnen und in Städten, unterstützt durch modernste 800-Volt-Technologie und Ladeleistungen von bis zu 600 kW. Bis 2030 will IONITY über 1.300 Ladeparks und rund 13.000 Ladepunkte betreiben – und damit die Akzeptanz von E-Mobilität in Europa entscheidend vorantreiben.