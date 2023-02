Deutschland und das Vereinigte Königreich, die in der Regel als führend in der Energie- und Stromwende gelten, kämpfen um einen Platz unter den ersten fünf, obwohl sie zusammen 200 Milliarden Euro in die Erreichung der Netto-Null-Ziele investiert haben. Hier stehen Luxemburg und Schweden besser da, die trotz wesentlich geringerer Investitionen vor ihnen rangieren. In Bezug auf Einschränkungen bei der Zulassung von Fahrzeugen mit Verbrennungsmotoren erhalten die Niederlande und Finnland die meisten Punkte.

Zudem wollen die Niederlande bereits 2030 keine neuen Autos mit Verbrennungsmotoren und 2025 keine neuen Busse mit Verbrennungsmotoren zulassen. Österreich zieht hier 2032 nach, fällt aber im Ranking dieser Kategorie etwas zurück durch unambitionierte Klimaziele in Bezug auf den Ausstieg aus fossilen Brennstoffen. "Unsere Studie zeigt, dass vor allem die kleineren Länder beim Thema grüne Mobilität Innovationen vorantreiben. Die Niederlande und Luxemburg sind auf dem besten Weg, den Mobilitätssektor klimaneutral zu gestalten", so Michael Colijn, CEO von Heliox, "Auch Österreich ist schon weit gekommen und bei vielen Kategorien in den Top 10."