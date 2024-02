Im Premium-Segment für Mercedes-Benz Vans stellt sich die Herausforderung, vielfältige Anforderungen zu erfüllen, insbesondere aufgrund der breiten Palette von Einsatzgebieten vergleichbar der Pkw-Modellvielfalt. Die Bandbreite erstreckt sich vom Botendienst über den Handwerksprofi bis hin zum Familien-Van und der XXL-Luxuslimousine. Auch Elektro-Vans für innerbetriebliche Zwecke sowie Fahrzeuge als Basis für Einsatzkräfte und Weltreisende gehören dazu. Pappas in Wiener Neudorf bietet für diese vielfältigen Anforderungen weiterhin ein gleichermaßen beeindruckendes wie praktisches Sortiment mit drei unterschiedlichen Modellreihen in den neuen Verkaufsräumlichkeiten. Zu deren offizieller Eröffnung kamen Anfang des Jahres rund 300 Gäste, darunter Kunden, Lieferanten und Freunde des Hauses, um einen Einblick in das professionelle Handling von Mercedes-Benz Vans zu erhalten. Die Transporter Erlebniswelt ist in verschiedene Bereiche unterteilt und bietet maßgeschneiderte Arbeitsplätze, komfortable Wartezonen, Büros, Verkaufsverhandlungsräume direkt am Produkt sowie einen Rückzugsbereich für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Pappas. Zusätzlich gibt es ein Selbstbedienungs-Café und die Möglichkeit, die Produkte sowohl real als auch digital zu erleben. Auch Vertreter der regionalen Politik, von Kommunalbetrieben und der Feuerwehr äußerten Lob für das Engagement von Pappas. Die Bedeutung des Betriebs für die Sicherung von Arbeitsplätzen, die Ausbildung von Lehrlingen und die schnelle Hilfe für Einsatzorganisationen wurde betont.