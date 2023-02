Die Marke Ford Trucks steigt nun auch in Österreich in den Markt für schwere Lkw ein. Die Sattelzugmaschine F-Max und wird bereits seit einigen Jahren in einigen osteuropäischen Staaten verkauft und die Fahrzeuge sind auf internationalen Fernverkehrsrouten zu sehen. Nun soll der Verkauf auf dem österreichischen Markt folgen, die F-Trucks Austria GmbH mit Sitz in Wallern an der Trattnach ist bereits gegründet. Erklärtes Ziel ist zunächst ein Marktanteil von fünf Prozent, wie uns Özenç Kırandi, Geschäftsleiter der DACH-Region bei Ford Otosan, auf der IAA in Hannover verrät. Der Vertrieb wird hierzulande über Hama Austria und KLV Rent erfolgen. Österreichweit gibt es außerdem bereits sieben Servicepartner. Im internationalen Einsatz steht zudem das europaweite Service-Partnernetz von Ford Trucks zur Verfügung.

Der Ford F-Max hat sich im Praxiseinsatz im Fernverkehr bereits auf Europas Straßen bewährt. In spätestens zwei Jahren soll zusätzlich zur Sattelzugmaschine auch ein Dieselfahrgestell auf den Markt kommen. Baufahrzeugmodelle sind ebenfalls im Produktportfolio des Herstellers zu finden. Und auch in Sachen Elektrifizierung ist Ford nicht untätig: Erste Prototypen batterieelektrischer Trucks sind bereits bei der Stadtverwaltung (Belediye) der Metropole Istanbul im Rahmen eines Praxistests als Müllsammelfahrzeuge im Einsatz. Den Start für rein-elektrische Lkw kündigt Ford mit 2030 an. Ford Trucks unterzeichnete außerdem die gemeinsame Erklärung der Heavy Vehicle Roadmap der European Automobile Manufacturers Association (ACEA) zum Übergang in Richtung emissionsfreien Straßengüterverkehr.