"Bereits seit 2008 sind wir Partner vom FC Bayern und konnten gemeinsam tolle Projekte in den verschiedensten Bereichen realisieren. Diese erfolgreiche Partnerschaft setzen wir nun fort, so dass das Team des FC Bayern auch künftig zu Auswärtsspielen im MAN Bus reist", sagt Marc Langendorf, Head of Communications & Government Affairs bei MAN Truck & Bus.

Die umfangreiche Komfort- und Multimedia-Ausstattung machen den Mannschaftsbus zu einem Wohlfühlplatz und wichtigen Rückzugsort für die Spieler. "Der Lion’s Coach ist dank innovativer Technik äußerst effizient unterwegs. Nichtsdestotrotz wäre es natürlich grandios, wenn schon bald auch Reisen mit dem Mannschaftsbus emissionsfrei möglich wären – wie unsere Fahrt zum Flughafen mit dem elektrischen Stadtbus", so Andy Jung.

Im Stadtverkehr ist MAN Truck & Bus in Sachen Nachhaltigkeit bereits heute bestens aufgestellt: Bis 2025 wird die Hälfte der neuen MAN Stadtbusse alternativ angetrieben sein, bis 2030 sollen 90 Prozent der Stadtbusse mit Batterieantrieb ausgeliefert werden. "Das Feedback zu unserem Elektro-Bus ist hervorragend und auch ein Blick auf die steigenden Auftragseingänge zeigt deutlich, dass wir diese Zahlen erreichen können", sagt Rudi Kuchta, Head Business Unit Bus bei MAN Truck & Bus, und ergänzt: "Ziel ist definitiv aber auch, abhängig von der weiteren Marktentwicklung so schnell wie möglich mit der Elektrifizierung der Überland- und Reisebusse zu starten. Schließlich sollen in Zukunft auch Busreisende wie die Mannschaft des FC Bayern auf Langstrecken nachhaltig und komfortabel von A nach B kommen."