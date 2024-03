Der Ladepunkt für E-Lkw, der in Kooperation mit Siemens Österreich an der OMV Tankstelle in der Packerstraße 3 in Völkermarkt entlang einer frequentierten Transportroute installiert wurde, bietet eine Ladekapazität von 300 kW bei praktischer AutoCharge Funktion. Diese Funktion macht den Ladeprozess besonders einfach und sicher: Sobald der Stecker mit dem E-Lkw verbunden ist, startet der Ladevorgang im bestehenden Tarif – ohne Authentifizierung mittels App oder Ladekarte. Nach dem Laden gilt es lediglich den Stecker zu trennen und die Fahrer:innen können einfach weiterfahren, da die Zahlung automatisch abgewickelt wird. Lkw werden über ihre registrierte MAC-Adresse automatisch authentifiziert. Als Ladestation kommt die dynamische und effiziente Hochleistungsladesäule SICHARGE D von Siemens zum Einsatz. Mit einem Leistungsbereich bis zu 300 kW unterstützt sie an allen DC-Ladeanschlüssen bereits Spannungen zwischen 150 und 1.000 Volt sowie Ladeströme bis zu maximal 500 Ampere. Die dynamische Leistungsverteilung berücksichtigt auf intelligente Weise den individuellen Leistungsbedarf der einzelnen Elektrofahrzeuge und sorgt so für eine optimierte Ladezeit. Der Ladevorgang wird automatisch an die Batterietechnologie und den Ladezustand des Fahrzeugs angepasst. Auf diese Weise erhalten die angeschlossenen Fahrzeuge die maximal benötigte Leistung, ohne dass ein weiteres manuelles Eingreifen erforderlich ist. So ist nicht nur das Laden der E-Lkws möglich, sondern prinzipiell auch das von anderen Elektrofahrzeugen.