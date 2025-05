Die Sichtprüfung bei Trommel-Bremszylindern geht weiter zur Halteplatte an der Achse: Der Mechaniker sollte sie säubern, Flugrost entfernen und einen genauen Blick darauf werfen, ob sie flach und unbeschädigt ist, dabei die Schweißnähte auf Risse überprüfen. Die Druckstange am Bremszylinder bildet einen 90-Grad-Winkel zum Gestängesteller und trifft gerade auf den Bremszylinder, um einen vorzeitigen Verschleiss der Membran und Beschädigungen am Gehäuse zu verhindern. Der Gabelkopf ist auf Abnutzung und Risse zu überprüfen.

Besteht der Verdacht, dass der Bremszylinder nicht mehr dicht ist, empfiehlt sich ein Lecksuchspray oder einfach nur Seifenwasser, um die Schadstelle ausfindig zu machen. Die ersten verdächtigen Stellen sind Verbindungen zwischen den Gehäusen, danach sind die Entwässerungsbohrungen und zum Schluss die Druckluftanschlüsse dran, die keine Knicke oder zu enge Radien aufweisen dürfen. Ist der Bremszylinder undicht, dann bleibt nur der Austausch. Die Feststellfeder muss vor einem Ausbau stets mechanisch mit der Löseschraube und Sicherungsmutter fixiert werden. Bei Ein- und Ausbau sind die Herstellerangaben zu beachten.