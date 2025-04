Seit 22 Jahren stellt Pappas Maishofen die Kundinnen und Kunden in den Mittelpunkt, wie das Familienunternehmen in einer Aussendung bekanntgibt. Die 2001 eröffnete Mercedes-Benz-Servicestelle im Salzburger Pinzgau hat sich in den vergangenen zwei Jahrzehnten von einem kleinen Betrieb mit 18 Mitarbeitenden zu einem umfassenden Kompetenzzentrum mit 65 Beschäftigten, darunter 13 Lehrlingen, entwickelt.

Die Niederlassung wurde mit dem Ziel gegründet, einen erstklassigen Service für Mercedes-Benz-Kunden und Kundinnen in der Region anzubieten. Seit 2008 umfasst das Angebot auch eine Lackieranlage, um sämtliche Technik- und Karosseriearbeiten aus einer Hand anzubieten. Heute werden neben Reparaturen und Wartungen auch Neu- und Gebrauchtfahrzeuge der Marken Mercedes-Benz PKW, Van und LKW verkauft.

