Bei MAN nimmt die Elektrifizierung der Fahrzeugflotte Fahrt auf, mit der Präsentation der eTruck-Modelle in Österreich kann man jetzt auch bei uns die elektrischen Nutzfahrzeuge bestellen. Die eTGX- und eTGS-Modelle stehen dabei in verschiedensten Varianten zur Wahl und sollen so für jedes Einsatzgebiet die passende Konfiguration ermöglichen.

Egal, ob Fernverkehr, Baufahrzeuge, Verteilerverkehr, Kühlfahrzeuge, Kommunalfahrzeuge oder Tank- und Silofahrzeuge, MAN bietet den passenden eTruck an. Man kann auch aus verschiedenen Batteriekapazitäten und Lademöglichkeiten wählen.