Der zweifache Familienvater Matthias Paletar trat mit 1. Jänner 2023 ins Familienunternehmen ein und leitete als Niederlassungsleiter den Schwarzmüller Standort in Passau, der als vollwertiger Reparatur- und Servicestützpunkt für Nutzfahrzeuge fungiert. Darüber hinaus umfasst das Serviceangebot auch Miet- und Gebrauchtfahrzeuge. Von Passau aus wird der gesamte südostbayerische Raum betreut. Mit April 2023 wechselte Paletar in die Firmenzentrale nach Hanzing, wo er in unterschiedlichen Funktionen des Vertriebsbereichs Erfahrungen sammelte.