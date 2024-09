Die Kögel Trailer GmbH, ein europäischer Trailerhersteller, gab die Ernennung von Thore Bakker zum Chief Sales Officer (CSO) bekannt. Bakker hat seine neue Rolle bei der Kögel Trailer GmbH in Burtenbach am 1. September 2024 angetreten und wird in dieser Position die Verantwortung für die weltweiten Verkaufsstrategien und -operationen des Unternehmens übernehmen. Mit dieser Ernennung vervollständigt Kögel sein Führungsteam, das nun aus CEO Christian Renners, CFO Christian Spengler und CSO Thore Bakker besteht.

Bakker bringt mehr als 20 Jahre Erfahrung in der Fahrzeugindustrie mit, insbesondere in den Bereichen Vertrieb, Geschäftsentwicklung und strategische Planung. Der 47-jährige Diplom-Wirtschaftsingenieur begann seine Karriere bei der Daimler AG, wo er in unterschiedlichen Positionen im Truck-Bereich tätig war. 2013 wechselte er zur Daimler Fleetboard GmbH, einem Spezialisten für Telematik-Services, als Head of International Sales North East & LATAM. Später führte sein Weg zur BPW Bergische Achsen KG, wo er zuletzt als General Manager beschäftigt war.