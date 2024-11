Schwenken wir zum Thema Firmenkunden. Da ist man im vergangenen Jahr von einst 8 auf rund 3 Prozent gefallen. Wie gestaltet sich hier die aktuelle Lage?

Wir befinden uns in einem sehr schwierigen Marktumfeld, Österreich befindet sich bereits das zweite Jahr in Folge in einer Rezession. Man merkt, dass in den Unternehmen bei der Fuhrparkerneuerung gespart wird. Und aus interner Sicht, haben die Vorbereitung auf das Agentursystem sowie Lieferkettenprobleme in den Jahren 2022 und 2023 auch Marktanteile gekostet. Heute sind wir in der erfreulichen Situation, dass wird zum einen ein sehr attraktives Modellangebot anbieten können.

Denken Sie an die neuen Nutzfahrzeuge, alle mit klassischen Motoren oder auch mit Elektroantrieb erhältlich. Oder auch an die PKWs. Der Astra ist ein perfektes Firmenfahrzeug, erhältlich in allen Motorisierungsvarianten. Und wenn es etwas größer sein soll, dann haben wir den brandneuen Opel Grandland in Kürze flächendeckend verfügbar. Zum anderen haben wir aber nicht nur viele aktuelle Modelle im Angebot, sondern können für Firmenkunden auch sehr gute Konditionen anbieten. Egal ob für kleine, mittlere oder große Fuhrparks.