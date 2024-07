"Wir sind außerordentlich stolz auf unsere Partnerschaft mit der Österreichischen Post AG. Unser gemeinsames Ziel, die Verbesserung der CO2-Bilanz, treibt uns voran, und wir freuen uns darauf, diese Zusammenarbeit fortzusetzen. Die Übergabe von zwei Volvo FM Electric ist ein weiterer Schritt auf diesem Weg", betont Patrick Dornig, Geschäftsführer von Volvo Trucks Österreich.



„Mit dem Einsatz der zwei Elektro-LKW sind wir in der Transportlogistik erstmals elektrisch unterwegs. Durch den Einsatz der neuen Elektro-LKW und mit Grünstrom können wir zwei Dieselfahrzeuge ersetzen und so rund 117 Tonnen direkte CO2-Emissionen pro Jahr einsparen. Damit machen wir einen ersten Schritt in die Zukunft der Transportlogistik, bleiben aber gleichzeitig technologieoffen, was etwa den Einsatz von grünem Wasserstoff oder E-Fuels auf längeren Strecken betrifft“, erklärt Peter Umundum, Vorstandsdirektor für Paket & Logistik, Österreichische Post AG.



Gemeinsam mit dem „Council für nachhaltige Logistik“ wurde ein einmonatiger Praxistest eines Elektro-LKW durchgeführt und schließlich der Pendelverkehr zwischen Logistikzentrum und Flughafen als optimale Einsatzmöglichkeit für Elektro-LKW bei der Post gefunden.