Mit dem Megawattladen sollen Elektro-LKW in allen gängigen Transportanwendungen zur emissionsfreien Alternative zum heutigen Diesel-LKW werden – auch im Fernverkehr. Da rund 80 Prozent aller Güter in Deutschland auf der Straße transportiert werden und der Straßengüterverkehr damit den allergrößten Teil der Treibhausgasemissionen im Güterverkehr ausmacht, liege in der Umstellung auf Zero-Emission-LKW ein wesentlicher Hebel, um die Ziele des Pariser Klimaabkommens zu erreichen.



Prof. Markus Lienkamp, vom Lehrstuhl für Fahrzeugtechnik der TUM, der das NEFTON Projekt-Konsortium federführend leitet, erklärte: „Die wissenschaftlichen Fakten sprechen eine klare Sprache: Batterieelektrische LKW haben einen Wirkungsgrad von etwa 75 Prozent. Davon sind Brennstoffzellen-LKW mit nur 26 Prozent Wirkungsgrad und eFuels mit einem Wirkungsgrad von lediglich 14 Prozent meilenweit entfernt. Aber für den tatsächlichen effektiven Einsatz von Elektro-LKW fehlt noch die Infrastruktur an den Hauptverkehrsrouten." Dafür sei die Technologie des Megawatt-Ladens ein gewaltiger Schritt nach vorne.