Im Dezember 2023 hat sich bereits einiges bei der LKW Maut in Deutschland geändert. Sie setzt sich nun aus vier Kostenteilen zusammen: Infrastruktur, Luftverschmutzung, Lärmbelastung und CO2-Ausstoß. Letzterer wird mit 200 Euro pro ausgestoßener Tonne CO2 berechnet.



Ab 1. Juli 2024 traten weitere Änderungen in Kraft. So fallen jetzt auch LKWs ab 3,5 Tonnen unter die neue Mautregelung der Bundesregierung. Bislang waren sie ausgenommen. Nur noch Handwerksfahrzeuge unter 7,5 Tonnen sollen befreit bleiben.

Emissionsfreie Fahrzeuge fallen – zumindest bis 31. Dezember 2025 – nicht unter die neue Regelung. Danach sollen für E-LKWs jedoch nur 25 Prozent der Maut anfallen.