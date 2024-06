Durch die Aus­lagerung des Reifen­manage­ments und den Einsatz der neuen, abonnement-basierten Lösung können Kundinnen und Kunden Zeit sparen und ihre Gesamtbetriebskosten senken, zählt Goodyear auf. Gleichzeitig soll die Lösung dazu beitragen, die Verfügbarkeit des Fuhrparks zu erhöhen, die Zahl der reifenbedingten Fahrzeugausfälle zu verringern und den Kraftstoffver­brauch sowie CO2-Emissionen zu senken.

Pilotprojekte testeten Vorteile für das Fuhrparkmanagement

Nach Angaben des Unternehmens unter­stützte die Tires-as-a-Ser­vice-Lösung eine europäische Nutzfahrzeugflotte in einem Pilotprojekt dabei, die Zahl ihrer reifenbedingten Fahrzeugaus­fälle um rund 50 Prozent zu verringern. Außerdem habe sie dieser Flotte geholfen, ihren Verbrauch an Kraftstoff im Vergleich zum Vorjahr um bis zu 4 Pro­zent zu senken.

In einem anderen Pilotprojekt bei einer Transporterflotte auf der letzten Meile in den USA soll die Lösung kürzlich dazu beigetragen haben, die Gesamt­betriebs­kosten zu senken, die Zahl reifenbedingter Fahrzeugausfälle um rund 80 Prozent zu reduzieren und den Lagerbestand an Reifen in dem Unter­nehmen um 100 Pro­zent zu verringern.