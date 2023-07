DKV Mobility erweitert sein Ladenetz um 2.200 öffentliche Ladepunkte in Österreich, die von der EVN AG, einem internationalen Energie- und Umweltdienstleistungsunternehmen mit Sitz in Maria Enzersdorf, betrieben werden. Das EVN-Ladenetz umfasst AC- und DC-Ladepunkte. EVN und die DKV Mobility-Tochter GreenFlux, die für das gesamte Ladeservice-Angebot von DKV Mobility verantwortlich ist, haben kürzlich eine entsprechende Kooperationsvereinbarung unterzeichnet.

"EVN ist einer der größten Ladesäulenbetreiber in ganz Österreich und wir freuen uns, unseren Kunden den Zugang zu diesem hochmodernen Ladesäulennetz in Österreich zu ermöglichen", sagt Sven Mehringer, Managing Director Energy & Vehicle Services bei DKV Mobility. "Die Partnerschaft mit EVN ist für uns ein wichtiger Meilenstein auf unserem Weg, das Laden für unsere Kund:innen in ganz Europa so bequem und einfach wie möglich zu gestalten."

Auch die EVN freut sich über die neue Partnerschaft. „Ziel der EVN ist es, die Elektromobilität zu fördern, daher freuen wir uns, mit dieser Kooperation das öffentliche Laden noch ein Stück einfacher zu machen“, so EVN-Sprecher Stefan Zach.

Der Zugang zu den neu hinzugekommenen Ladepunkten ist sowohl über die DKV Mobility App als auch über die DKV Card +Charge möglich. Mit rund 468.000 öffentlichen und halböffentlichen Ladepunkten in ganz Europa bietet DKV Mobility Zugang zu einem der größten Ladenetze Europas.