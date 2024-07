Strategischer Partner für die Ladesäulen ist das Unternehmen Alpitronic: Alpitronic wurde 2009 in Südtirol gegründet. Das Unternehmen, dessen DNA in der Entwicklung von Leistungselektronik liegt, legt seit dem Jahr 2017 den Fokus auf die Entwicklung und Produktion der „Hypercharger“-Modellbaureihe. Der Begriff prägt die Produktlinie modular aufgebauter und hochausgereifter DC-Schnellladelösungen. Vor allem Betreiber öffentlicher Schnellladeinfrastruktur setzen heute vielerorts auf Schnelladesäulen aus dem Hause Alpitronic.



Das Unternehmen hat sich eigenen Angaben zufolge als einer der führenden Marktanbieter in Europa etabliert. Dies ist vor allem auf die hohe Leistungsdichte und Zuverlässigkeit seiner Produkte zurückzuführen. Ein weiterer Erfolgsfaktor ist das umfangreiche Servicenetzwerk mit mehr als 200 Außendiensttechnikern, die in ganz Europa tätig sind und einen reibungslosen Service sicherstellen. Zusätzlich gewährleistet das modulare Design der Produkte eine einfache Installation und Wartung.



Angebot eConsulting

Mit seinem Beratungsangebot eConsulting, das Teil des umfassenden Ökosystems zur Verbesserung der Gesamtkosten rund um E-LKW ist, unterstützt Mercedes-Benz Trucks Kunden bereits seit Längerem bei der Elektrifizierung ihrer Flotten und Betriebshöfe.



Im Fokus stehen dabei sowohl die Beratung rund um E-LKW als auch Planung, Aufbau und Ausgestaltung der Depot-Ladeinfrastruktur sowie die Netzanbindung. Zudem können die Berater von Mercedes-Benz Trucks bei der Identifizierung öffentlicher Fördermöglichkeiten für Infrastruktur und Fahrzeuge unterstützen.